Мошенники поставили шлагбаум в самом центре Киева и брали деньги за парковку
На Софийской площади в самом центре города мошенники нагло устроили незаконный бизнес. Об этом сообщает ДжеДАИ.
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Как стало известно, “махинаторы“ поставили шлагбаум и организовали незаконную парковку. С элитных авто денег не брали, объяснив это тем, что для постоянных пользователей есть абонементы.
Но увидев камеру проворный “парковщик“ быстро отключил шлагбаум и поспешил скрыться.
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Вызванное на место событий полиция подтвердила, что парковки на этом месте не должно быть и пообещала привлечь мошенника к ответственности. Также правоохранители вызвали инспектора по благоустройству, чтобы решить вопрос о демонтаже незаконного шлагбаума.
Ранее сообщалось, что Киевсовет засекретил серьезные документы по парковках.
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