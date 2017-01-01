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Мошенники поставили шлагбаум в самом центре Киева и брали деньги за парковку

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Увидев камеру проворный "парковщик" быстро отключил шлагбаум и поспешил скрыться.
Полиция подтвердила, что парковки на этом месте не должно быть
Полиция подтвердила, что парковки на этом месте не должно быть
Скриншот из видео

На Софийской площади в самом центре города мошенники нагло устроили незаконный бизнес. Об этом сообщает ДжеДАИ.

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Как стало известно, “махинаторы“ поставили шлагбаум и организовали незаконную парковку. С элитных авто денег не брали, объяснив это тем, что для постоянных пользователей есть абонементы.

Но увидев камеру проворный “парковщик“ быстро отключил шлагбаум и поспешил скрыться.

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Вызванное на место событий полиция подтвердила, что парковки на этом месте не должно быть и пообещала привлечь мошенника к ответственности. Также правоохранители вызвали инспектора по благоустройству, чтобы решить вопрос о демонтаже незаконного шлагбаума.

Ранее сообщалось, что Киевсовет засекретил серьезные документы по парковках.

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Теги: парковка, мошенники, развод водителей
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