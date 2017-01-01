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Каким был первый в мире автомобиль 1769 года

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Когда говорят о первом в мире автомобиле, чаще всего имеют в виду изобретение Карла Бенца 1885 года.
Выглядело авто очень внушительно - огромные размеры, большая печь “на носу“.
Выглядело авто очень внушительно - огромные размеры, большая печь “на носу“.
Скриншот Youtube

Когда говорят о первом в мире автомобиле, чаще всего имеют в виду изобретение Карла Бенца 1885 года. Это было первое патентованное авто с двигателем внутреннего сгорания.

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Но на самом деле, первым автомобилем было изобретения соотечественника Бенца - француза Николя Кюньо. Его творение появилось более чем на 100 лет раньше - в 1769 году. Выглядело авто очень внушительно - огромные размеры, большая печь “на носу“. Дрова сгорали в печи и приводили в движение поршень, который в свою очередь двигал колеса - таким был принцип действия.

Максимальная скорость достигала всего 4 км в час, то есть примерно, как скорость пешехода. Современные энтузиасты создали действующую модель первого автомобиля в полный размер и зрелище, нужно признать, впечатляющее.

Ранее сообщалось, что в Киеве засняли редчайшую черную “Волгу“.

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Теги: ретроавто, первое авто, интересные авто
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