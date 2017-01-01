Почему Стив Джобс каждые полгода менял авто на точно такое же

Джобс всегда ездил только на Mercedes-Benz SL 55 AMG. Но каждые полгода возвращал его и брал абсолютно такой же, но новый.

Парковался он, кстати, тоже необычно - всегда на месте для инвалидов. twitter.com

Знаменитый создатель компании Apple Стив Джобс фанатично стремился отличаться от остальных. И эта черта характера конечно же не могла не затронуть автомобили.

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Джобс всегда ездил только на Mercedes-Benz SL 55 AMG. Но каждые полгода он возвращал арендованный автомобиль и брал абсолютно такой же, но новый.

Почему? Все дело в том, что в Калифорнии разрешено ездить без номерных знаков в течении полугода после получения авто. Джобс не мог пропустить такой шанс выделиться. Он начал менять автомобиль на “новый“ каждые полгода, получая законное право кататься без номеров.

Парковался он, кстати, тоже необычно - всегда на месте для инвалидов. Как сострил однажды один из его коллег: “Не думал, что эти места еще и для “эмоциональных инвалидов“.

С другой стороны, возможно, именно эта “страннинка“ помогала создавать уникальные продукты компании.

Ранее сообщалось, что таксист выкинул клиентку из авто и уехал в Массачусетс.