Какие марки автомобилей ищут в Google в разных странах
Интересная автомобильная статистика по данным Google.
Проанализировав данные поисковой системы Googlе, стало известно, какие автомобильные бренды ищут в интернете чаще всего в разных странах мира. Интересную статистику подготовила компания Veygo.
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В рамках проекта использовалась статистика запросов за 2018 год. Так, чаще всего в мире ищут японскую марку авто Toyota. Кроме, как ни странно, самой Японии, где лидером стало BMW - как, впрочем, и во всей Азии.
В Украине самыми популярными стали бренды Hyundai и BMW.
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