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Какие марки автомобилей ищут в Google в разных странах

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Интересная автомобильная статистика по данным Google.
В рамках проекта использовалась статистика запросов за 2018 год
В рамках проекта использовалась статистика запросов за 2018 год
veygo.com

Проанализировав данные поисковой системы Googlе, стало известно, какие автомобильные бренды ищут в интернете чаще всего в разных странах мира. Интересную статистику подготовила компания Veygo. 

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В рамках проекта использовалась статистика запросов за 2018 год. Так, чаще всего в мире ищут японскую марку авто Toyota. Кроме, как ни странно, самой Японии, где лидером стало BMW - как, впрочем, и во всей Азии.

В Украине самыми популярными стали бренды Hyundai и BMW.

Чаще всего в Google ищут марку авто Toyota
Чаще всего в Google ищут марку авто Toyota
veygo.com

Популярные запросы в Украине - BMW и Hyundai
Популярные запросы в Украине - BMW и Hyundai
veygo.com

Ранее сообщалось, какое место в авто действительно самое безопасное.

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Теги: исследование, опрос, Google, статистика
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