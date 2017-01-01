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Где автомобилисты дольше всего стоят в пробках

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Европейская комиссия узнала, в каких странах ЕС самые большие пробки.
Дольше всего сидят в пробках жители Британии - около 45 часов в год
Дольше всего сидят в пробках жители Британии - около 45 часов в год
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В каких странах самые длинные пробки? Ответ на этот вопрос появился в свежем исследовании Европейской комиссии.

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По полученным данным, дольше всего сидят в пробках жители Британии - около 45 часов в год. 

Чуть лучше ситуация в Бельгии - 38,8 часов. “Бронзу“ в этом антирейтинге получила Италия - 37,9 часов.

Самые свободные дороги оказались в Литве (20,7 часов), Эстонии (18,7 часов) и Финляндии (17,9 часов).

Но, нужно учесть, что в данном исследовании анализировалась только ситуация на дорогах в странах Европейского союза. 

Меньше всего тратят времени на пробки жители Финляндии
Меньше всего тратят времени на пробки жители Финляндии
ec.europa.eu/

Ранее сообщалось, как отличается мораль украинцев на дороге.

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Теги: исследование, опрос, пробки, самые длинные пробки, карта пробок
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