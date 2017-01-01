Где автомобилисты дольше всего стоят в пробках
Европейская комиссия узнала, в каких странах ЕС самые большие пробки.
В каких странах самые длинные пробки? Ответ на этот вопрос появился в свежем исследовании Европейской комиссии.
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По полученным данным, дольше всего сидят в пробках жители Британии - около 45 часов в год.
Чуть лучше ситуация в Бельгии - 38,8 часов. “Бронзу“ в этом антирейтинге получила Италия - 37,9 часов.
Самые свободные дороги оказались в Литве (20,7 часов), Эстонии (18,7 часов) и Финляндии (17,9 часов).
Но, нужно учесть, что в данном исследовании анализировалась только ситуация на дорогах в странах Европейского союза.
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