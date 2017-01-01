Итоги Парижского автосалона: Какие автотренды будут в 2019 году
Закончился очередной Парижский автосалон, а значит, время подвести некоторые итоги. Какие тенденции будут популярными в автомобильной индустрии сообщает Автоцентр.
Читай также: Почему Стив Джобс каждые полгода менял авто на точно такое же
Самой главной тенденцией, которая наблюдается уже сейчас - станет дальнейшее развитие электроавтомобилей. Будет увеличиваться запас хода и скорость зарядки аккумуляторов электрокаров.
Так, Audi на Салоне показал электрокроссовер Е-tron. Технические характеристики автомобиля, который “идет в серию“ - 400 км на одной зарядке, зарядка до 80% занимает всего 30 минут. А зарядка концепт-кара, Audi PB 18, тоже показанного на салоне, будет длится уже в 2 раза быстрее - 15 минут.
Читай также: В Украине представили новый Mercedes “Гелендваген“ 2019
Следующая тенденция - ставка на автопилоты. Понятно, что речь скорее о вспомогательных системах, но уже сейчас они стали реальностью и в будущем будут только развиваться. Автомобили уже могут сами парковаться, притормаживать вслед за резко ударившим по тормозам авто впереди по курсу, удерживать машину в рамках полосы.
Ранее публиковался ТОП-5 уникальных новинок Парижского автосалона.
Полная версия правил