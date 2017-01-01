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Итоги Парижского автосалона: Какие автотренды будут в 2019 году

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Самые главные тенденции - дальнейшее развитие электроавтомобилей и автопилотов.
Концепт-электрокар Audi PB 18 с зарядкой за 15 минут и запасом хода в 500 км
Концепт-электрокар Audi PB 18 с зарядкой за 15 минут и запасом хода в 500 км
motor1.com

Закончился очередной Парижский автосалон, а значит, время подвести некоторые итоги. Какие тенденции будут популярными в автомобильной индустрии сообщает Автоцентр.

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Самой главной тенденцией, которая наблюдается уже сейчас - станет дальнейшее развитие электроавтомобилей. Будет увеличиваться запас хода и скорость зарядки аккумуляторов электрокаров.

Так, Audi на Салоне показал электрокроссовер Е-tron. Технические характеристики автомобиля, который “идет в серию“ - 400 км на одной зарядке, зарядка до 80% занимает всего 30 минут. А зарядка концепт-кара, Audi PB 18, тоже показанного на салоне, будет длится уже в 2 раза быстрее - 15 минут.

Серийный кроссовер Audi Е-tron, показанный на салоне
Серийный кроссовер Audi Е-tron, показанный на салоне
motor1.com

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Следующая тенденция - ставка на автопилоты. Понятно, что речь скорее о вспомогательных системах, но уже сейчас они стали реальностью и в будущем будут только развиваться. Автомобили уже могут сами парковаться, притормаживать вслед за резко ударившим по тормозам авто впереди по курсу, удерживать машину в рамках полосы.

Ранее публиковался ТОП-5 уникальных новинок Парижского автосалона.

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Теги: Парижский автосалон 2018, автотенденции, автоновинки
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