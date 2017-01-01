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Грузовик, фургон, пикап: ТОП-5 неизвестных прототипов "Запорожца"

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В истории Запорожского автомобильного завода сохранилось множество интересных прототипов.

Все знают самые знаменитые автомобили Запорожского автомобильного завода. Но в истории завода сохранилось множество интересных прототипов, которые так и не увидели свет, по той, или иной причине. Подборку фотографий неизвестных моделей автомобилей ЗАЗ подготовила Твоя машина. 

1. ЗАЗ-966 (1961 год)

Прототип ЗАЗ-966 (1961 год)
Прототип ЗАЗ-966 (1961 год)
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Это один из первых прототипов “Запорожца“ ЗАЗ-966, который еще известен, как “Ушастый“ (за счет характерной формы воздухозаборников) До выпуска в серию автомобиль пройдет еще множество изменений в течении 6 лет. 

2. ЗАЗ-970 (1962 год) 

Легкий грузовик ЗАЗ-970 (1962 год)
Легкий грузовик ЗАЗ-970 (1962 год)
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А это прототип легкой легкого грузовика с грузоподъемностью в 350 килограмм. Был создан на основе одного из прототипов “Запорожца“ ЗАЗ-966.

3. ЗАЗ-970 (1962 год)

Вариация предыдущей модели с другим кузовом - в качестве фургона. Транспортное средство планировалось оснащать мотором мощностью в 27 лошадей.

Фургон ЗАЗ-970 (1962 год)
Фургон ЗАЗ-970 (1962 год)
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4. ЗАЗ-970Г (1962 год)

Пикап ЗАЗ-970Г (1962 год)
Пикап ЗАЗ-970Г (1962 год)
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Следующий вариант 970-го ЗАЗ-а. В этот раз в виде пикапа. Известно о существовании двух экземпляров. Есть информация о том, что пикапы-“Запорожцы“ использовались на самом заводе.

5. ЗАЗ-971 (1962 год)

Военный ЗАЗ-971 (1962 год)
Военный ЗАЗ-971 (1962 год)
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И последняя вариация 970-го - без военной версии не могло обойтись. У милитари-Запорожца был верх из тента. Всего собрали только один экземпляр.

Ранее сообщалось, что немецкие мастера сделали из "Запорожца" настоящий гоночный спорткар.

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Теги: ретроавто, история, прототипы авто, Запорожец
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