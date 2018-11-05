Сравнение "евроблях": Opel Vectra B против Volkswagen Golf IV

Сравнение популярных “евроблях“ Opel Vectra B и Volkswagen Golf IV.

Сравнение популярных “евроблях“ Opel Vectra B и Volkswagen Golf IV подготовило Авто24.

Цена

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Оба автомобиля примерно одинаковой ценовой категории. В хорошем состоянии и на бляхах автомобили стоят около 2000 - 2500 долларов.

Кузов

Однозначный победитель - Golf IV, у которого внушительная стойкость к коррозии. В отличии от Vectra B, который легко ржавеет - многие автомобили с пробегом этой модели буквально в аварийном состоянии из-за коррозии.

Двигатель

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Большинство Volkswagen Golf IV продаются в Украине дизельные, на 1,9 литра. Дизельные Opel Vectra B предлагаются объемом от 1,7 до 2,2 литра. Тема надежности этих двигателей достойна отдельного разговора - подробнее об этом можно почитать тут и тут. Если подытожить коротким выводом - оба авто имели и надежные, и капризные двигатели.

Трансмиссия

Если сравнивать версии автомобилей с МКПП, Golf IV окажется более надежным - Vectra B чаще требует ремонта (возникают проблемы с корпусом дифференциала). С другой стороны, и Volkswagen, и Opel с дизельными моторами и механическими коробками оснащены демпферными маховиками, у которых срок эксплуатации ограничен в среднем 100 - 150 тысячами километров, после чего их придется менять.

В АКПП у обоих авто часто течет масло, что может произвести к поломке, но если следить и ухаживать за коробкой, проблем можно избежать.

Подвеска

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У обоих автомобилей подвеска зарекомендовала себя с положительной стороны, даже в украинских условиях. К тому же, оба авто не испытывают недостатков в запчастях.

Электрика

У Vectra проблемы с электрикой появляются относительно реже, но и у Golf они не критичны.

Вывод

В целом автомобили примерно равны, по некоторым показателям Volkswagen Golf IV предпочтительней, но, если получится найти Vectra с кузовом без ржавчины, автомобиль может послужить хорошим капиталовложением.

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