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ТОП-5 авто с пробегом, которые легче всего перепродать

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Какие автомобили с пробегом продаются быстрее других.

Каждый автомобилист в определенный момент начинает задумываться о покупке нового автомобиля. Старое транспортное средство часто пытаются продают и нередко с этим возникают сложности. Какие автомобили с пробегом продаются быстрее других рассказал Автоблог.

1. Toyota Prius C (за 29,6 дней)

Toyota Prius C
Toyota Prius C
topspeed.com

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В 2011 году этот автомобиль стал самым экономичным в мире и его востребованность продолжает оставаться очень высокой.

2. Tesla Model S (за 32,4 дня)

Tesla Model S
Tesla Model S
wikipedia.org

Нашумевшее детище Илона Маска отличается внушительными характеристиками. Желающих его приобрести больше, чем заводы Tesla могут предложить на данный момент. Поэтому в ближайшее время продать б/ушную Теслу будет несложно. 

3. BMW i3 (за 33,4 дня)

BMW i3
BMW i3
wikipedia.org

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По словам экспертов, популярность на вторичном рынке связана с ценами - за новый i3 придется выложить 53 000 долларов, а за б/у - более чем в два раза дешевле - 24 000 долларов.

4. Toyota Prius (за 33,4 дня)

Toyota Prius
Toyota Prius
wikipedia.org

Как уже сообщалось выше, Toyota Prius лидер среди гибридов и продолжает сохранять свою актуальность.

5. Chevrolet Volt (за 34,3 дня)

Chevrolet Volt
Chevrolet Volt
cars.ua

Обновленный гибрид Chevrolet Volt немного менее популярен, чем Prius, но сложностей в его перепродаже не возникает. 

Ранее публиковался ТОП-10 самых дешевых “евроблях“: Преимущества, недостатки, цены.

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Теги: ТОП-5, рейтинг автомобилей, востребованные автомобили, продать авто в Украине
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