ТОП-5 авто с пробегом, которые легче всего перепродать
Каждый автомобилист в определенный момент начинает задумываться о покупке нового автомобиля. Старое транспортное средство часто пытаются продают и нередко с этим возникают сложности. Какие автомобили с пробегом продаются быстрее других рассказал Автоблог.
1. Toyota Prius C (за 29,6 дней)
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В 2011 году этот автомобиль стал самым экономичным в мире и его востребованность продолжает оставаться очень высокой.
2. Tesla Model S (за 32,4 дня)
Нашумевшее детище Илона Маска отличается внушительными характеристиками. Желающих его приобрести больше, чем заводы Tesla могут предложить на данный момент. Поэтому в ближайшее время продать б/ушную Теслу будет несложно.
3. BMW i3 (за 33,4 дня)
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По словам экспертов, популярность на вторичном рынке связана с ценами - за новый i3 придется выложить 53 000 долларов, а за б/у - более чем в два раза дешевле - 24 000 долларов.
4. Toyota Prius (за 33,4 дня)
Как уже сообщалось выше, Toyota Prius лидер среди гибридов и продолжает сохранять свою актуальность.
5. Chevrolet Volt (за 34,3 дня)
Обновленный гибрид Chevrolet Volt немного менее популярен, чем Prius, но сложностей в его перепродаже не возникает.
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