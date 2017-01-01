В Сети рассказали, как воры угоняют авто с помощью пустой бутылки
Водителей предупреждают о новом способе угона автомобилей. Для совершения преступления ворам требуется всего лишь пустая пластиковая бутылка. Ее устанавливают внутри задней колесной арки. Об этом сообщает Lifter.
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Идея заключается в том, чтобы выманить водителя из готового к поездке автомобиля. Когда владелец авто начинает движение, бутылка издает страшные звуки.
Взволнованный водитель решает, что с автомобилем что-то случилось и немедленно выходит из салона в сторону заднего колеса. В этот момент в салон заскакивают злоумышленники и угоняют авто.
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Полиция настоятельно советует тщательно проверять колеса на наличие посторонних предметов - вместо бутылок может быть все что угодно. Также, покидать авто лучше, заглушив двигатель, забрав ключ и закрыв дверь. Парковаться также лучше в людных местах.
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