В Сети рассказали, как воры угоняют авто с помощью пустой бутылки

Водителей предупреждают о новом способе угона автомобилей.

Водителей предупреждают о новом способе угона автомобилей. Для совершения преступления ворам требуется всего лишь пустая пластиковая бутылка. Ее устанавливают внутри задней колесной арки. Об этом сообщает Lifter.

Читай также: Журналисты проверили прием взлома авто, которым пугают в Сети

Идея заключается в том, чтобы выманить водителя из готового к поездке автомобиля. Когда владелец авто начинает движение, бутылка издает страшные звуки.

Взволнованный водитель решает, что с автомобилем что-то случилось и немедленно выходит из салона в сторону заднего колеса. В этот момент в салон заскакивают злоумышленники и угоняют авто.

Читай также: ТОП-4 обязательных ритуала водителей, перед тем, как сесть за руль

Полиция настоятельно советует тщательно проверять колеса на наличие посторонних предметов - вместо бутылок может быть все что угодно. Также, покидать авто лучше, заглушив двигатель, забрав ключ и закрыв дверь. Парковаться также лучше в людных местах.

Ранее сообщалось, что воры предпочитают “евробляхи“ - какие шансы вернуть украденное авто.