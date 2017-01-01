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В Сети рассказали, как воры угоняют авто с помощью пустой бутылки

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Водителей предупреждают о новом способе угона автомобилей.
Полиция настоятельно советует тщательно проверять колеса перед поездкой
Полиция настоятельно советует тщательно проверять колеса перед поездкой
Скриншот Youtube

Водителей предупреждают о новом способе угона автомобилей. Для совершения преступления ворам требуется всего лишь пустая пластиковая бутылка. Ее устанавливают внутри задней колесной арки. Об этом сообщает Lifter.

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Идея заключается в том, чтобы выманить водителя из готового к поездке автомобиля. Когда владелец авто начинает движение, бутылка издает страшные звуки.

Взволнованный водитель решает, что с автомобилем что-то случилось и немедленно выходит из салона в сторону заднего колеса. В этот момент в салон заскакивают злоумышленники и угоняют авто.

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Полиция настоятельно советует тщательно проверять колеса на наличие посторонних предметов - вместо бутылок может быть все что угодно. Также, покидать авто лучше, заглушив двигатель, забрав ключ и закрыв дверь. Парковаться также лучше в людных местах.

Ранее сообщалось, что воры предпочитают “евробляхи“ - какие шансы вернуть украденное авто.

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Теги: воры, автоворы, как крадут авто
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