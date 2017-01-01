Ferrari, Ford, Audi и другие: ТОП-5 первых автомобилей легендарных марок

Было время, когда об этих брендах еще никто ничего не слышал и им только приходилось завоевывать доверие.

Сейчас трудно представить, но было время, когда об этих брендах еще никто ничего не слышал и им только приходилось завоевывать доверие. Какими были первые авто знаменитых брендов рассказал Мотор.

1. Audi Type A (1910 год)

Audi Type A (1910 год) wikipedia.org

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Инженер Аугуст Хьорх создал Audi, после того, как разругался с советом директоров своей предыдущей автомобильной компании - Horch. Первой машиной Audi стала модель под названием Type A, которая увидела свет в 1910 году. Автомобиль оснащался 2,6-литровым мотором на 22 л.с.

2. Ford Model A (1903 год)

Ford Model A (1903 год) wikipedia.org

Ford Model A выпустили в 1903 году. Детище Генри Форда было оборудовано двухцилиндровым мотором на 8 лошадей и имела 3-ступенчатую МКП. Максимальная скорость “модели эй“ - 72 км в час. Первый “Форд“ купил дантист Эрнст Пфеннинг за 850 долларов.

3. BMW 3/15 DA1 (1929 год)

BMW 3/15 DA1 (1929 год) wikipedia.org

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Первый BMW выпустили после Первой мировой войны - известный производителей авиамоторов потерял заказы в связи с наступлением мирного времени и искал новое направление в развитии. Продавая некоторое время мебель, BMW переключилась на мотоциклы. Немного позже BMW поглотила британскую автомобильную компанию Dixi и начала выпускать их авто Austin Seven под своим именем - BMW 3/15 DA1.

4. Ferrari 125S (1947 год)

Ferrari 125S (1947 год) wikipedia.org

Первым авто Ferrari стал спидстер 125S. Оборудованный V12 на 1,5 литра, мощностью 118 лошадиных сил, это было в первую очередь гоночным авто. Максимальная скорость - 170 км в час. Уже в первых 14 стартах, авто получило 6 побед.

5. Citroen A (1919 год)

Citroen A (1919 год) wikipedia.org

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Ситуация, чем-то похожая на Audi - Первая мировая война закончилась и вместо снарядов Citroen пришлось выпускать что-то другое. Выбор пал на автомобили - Citroen Typ A 10CV создавался, как простой, надежный и доступный. Автомобиль комплектовался двигателем на 1,3 литра, мощностью в 18 лошадей и максималкой в 65 км в час. Стоило авто в три раза меньше автомобилей того времени.

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