Возле вокзала в Киеве провалился асфальт: Дорожники игнорируют уже неделю

В результате чего появилась яма - не сообщается.

Напротив здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве появилась огромная яма. Об этом сообщает Сегодня.

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Дорожники игнорируют проблему уже неделю. Тем временем, яма без ограждения создает настоящую угрозу для пешеходов и припаркованных рядом авто. Как появилась яма - неизвестно.

Забавно, что прямо напротив ямы с помощью громкоговорителей рекламируют свои экскурсоводы, обещающие показать гостям столицы красоты Киева.

Яма создает реальную угрозу как машинам, так и пешеходам segodnya.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве авто провалилось в огромную яму.