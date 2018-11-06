Возле вокзала в Киеве провалился асфальт: Дорожники игнорируют уже неделю
В результате чего появилась яма - не сообщается.
Напротив здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве появилась огромная яма. Об этом сообщает Сегодня.
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Дорожники игнорируют проблему уже неделю. Тем временем, яма без ограждения создает настоящую угрозу для пешеходов и припаркованных рядом авто. Как появилась яма - неизвестно.
Забавно, что прямо напротив ямы с помощью громкоговорителей рекламируют свои экскурсоводы, обещающие показать гостям столицы красоты Киева.
Ранее сообщалось, что в Киеве авто провалилось в огромную яму.
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