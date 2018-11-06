Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Возле вокзала в Киеве провалился асфальт: Дорожники игнорируют уже неделю

Комментариев: 1
В результате чего появилась яма - не сообщается.
Вокруг ямы отсутствует какое-либо ограждение
Вокруг ямы отсутствует какое-либо ограждение
segodnya.ua

Напротив здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве появилась огромная яма. Об этом сообщает Сегодня.

Читай также: За ремонт авто из-за плохих дорог можно получить компенсацию - юрист

Дорожники игнорируют проблему уже неделю. Тем временем, яма без ограждения создает настоящую угрозу для пешеходов и припаркованных рядом авто. Как появилась яма - неизвестно.

Забавно, что прямо напротив ямы с помощью громкоговорителей рекламируют свои экскурсоводы, обещающие показать гостям столицы красоты Киева.

Яма создает реальную угрозу как машинам, так и пешеходам
Яма создает реальную угрозу как машинам, так и пешеходам
segodnya.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве авто провалилось в огромную яму.

Поделись:
Теги: ямы на дорогах, дорожники, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.11.2018, 13:55
Оценка:  0
гость
ВОТ ПУТИНГАД ЧТО ТВОРИТ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь