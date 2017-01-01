Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Евробляхи" резко подскочили в цене

Комментариев: 0
По сравнению с прошлым годом, цены выросли примерно на 15%, или на 500 евро.
Сейчас средняя стоимость “евробляхи“ составляет около 3800 евро.
Сейчас средняя стоимость “евробляхи“ составляет около 3800 евро.
olx.ua

Цены на автомобили с пробегом в Литве неожиданно поднялись. Об этом сообщает Новая газета Балтия.

Читай также: “Евробляхеры“ подло используют неблагополучных людей для ввоза авто

Сейчас средняя стоимость “евробляхи“ составляет около 3800 евро. По сравнению с прошлым годом, цены выросли примерно на 15%, или на 500 евро.

Однозначного объяснения подорожанию нет. Литовские эксперты не связывают подорожание с ростом спроса на б/у автомобили из Литвы у украинцев. По его мнению, в Литву начали привозить более дорогие машины и это повлияло на средние показатели.\

Ранее публиковалось сравнение “евроблях“: Opel Vectra B против Volkswagen Golf IV.

Поделись:
Теги: евробляхи, евробляхи цены, Литва
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь