"Евробляхи" резко подскочили в цене

По сравнению с прошлым годом, цены выросли примерно на 15%, или на 500 евро.

Цены на автомобили с пробегом в Литве неожиданно поднялись. Об этом сообщает Новая газета Балтия.

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Сейчас средняя стоимость “евробляхи“ составляет около 3800 евро. По сравнению с прошлым годом, цены выросли примерно на 15%, или на 500 евро.

Однозначного объяснения подорожанию нет. Литовские эксперты не связывают подорожание с ростом спроса на б/у автомобили из Литвы у украинцев. По его мнению, в Литву начали привозить более дорогие машины и это повлияло на средние показатели.\

Ранее публиковалось сравнение “евроблях“: Opel Vectra B против Volkswagen Golf IV.