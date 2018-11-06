На счетчике 107 км: Блогер нашел капсулу времени с раритетным "Запорожцем"
ЗАЗ 968МД простоял в своеобразной "капсуле времени" почти с момента выпуска в 1992 году.
На счетчике 107 км: Блогер нашел капсулу времени с раритетным "Запорожцем"
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На счетчике 107 км: Блогер нашел капсулу времени с раритетным "Запорожцем"
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В одном из киевских гаражей обнаружили интересную модель “Запорожца“. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Roma-Urraco.
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ЗАЗ 968МД простоял в своеобразной “капсуле времени“ почти с момента выпуска в 1992 году. На одометре авто всего 107 километров.
Автомобиль представляет собой одну из модификаций, разработанных для инвалидов. ЗАЗ 968МД рассчитан на инвалидов с одной ногой. В авто только одна педаль - сцепления. Газом необходимо управлять с помощью рычагов под рулем, а тормозить - с помощью напольного рычага.
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