"Финальный" митинг евробляхеров: Чего хотят протестующие

Ожидаемое количество участников, по словам организаторов - от 50 до 70 тысяч.

На весь экран Свернуть

В среду, 7 ноября, в центре Киева собрались на митинг владельцы так называемых "евроблях".

Автомобилисты начали съезжаться с 9 часов утра и сильно повлияли на ситуацию на дорогах в столице.

Читай также: "Евробляхеры" подло используют неблагополучных людей для ввоза авто

"Евробляхеры" заблокировали своими машинами проезд от Европейской площади до улицы Грушевского и проводят митинг в Мариинском парке. Митинги планируют проводить в течении двух дней, 7 и 8 ноября, ожидаемое количество участников, по словам организаторов - от 50 до 70 тысяч.

Читай также: Депутаты придумали, как вынудить "евробляхеров" заплатить за растаможку

Проведение митингов связанно с тем, что в четверг, 8 ноября, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта о растаможке "евроблях". Основное требование участников митинга - существенное снижение стоимости растаможки заграничных автомобилей.

Если политики не прислушаются к требованиям, организаторы угрожают объявить акцию бессрочной.

Ранее сообщалось, почему не штрафуют "евробляхеров": короткое и понятное объяснение.