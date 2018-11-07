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"Финальный" митинг евробляхеров: Чего хотят протестующие

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Ожидаемое количество участников, по словам организаторов - от 50 до 70 тысяч.
"Финальный" митинг евробляхеров: Чего хотят протестующие
© kiev.informator.ua
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"Финальный" митинг евробляхеров: Чего хотят протестующие
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В среду, 7 ноября, в центре Киева собрались на митинг владельцы так называемых "евроблях". 

Автомобилисты начали съезжаться с 9 часов утра и сильно повлияли на ситуацию на дорогах в столице.

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"Евробляхеры" заблокировали своими машинами проезд от Европейской площади до улицы Грушевского и проводят митинг в Мариинском парке. Митинги планируют проводить в течении двух дней, 7 и 8 ноября, ожидаемое количество участников, по словам организаторов - от 50 до 70 тысяч.

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Проведение митингов связанно с тем, что в четверг, 8 ноября, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта о растаможке "евроблях". Основное требование участников митинга - существенное снижение стоимости растаможки заграничных автомобилей.

Если политики не прислушаются к требованиям, организаторы угрожают объявить акцию бессрочной.

Ранее сообщалось, почему не штрафуют "евробляхеров": короткое и понятное объяснение.

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Теги: евробляхи, митинги, протесты, законы Южаниной
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