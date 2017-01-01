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Красный Tesla Roadster Илона Маска пролетел мимо Марса

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Автомобиль с манекеном Starman отправили к красной планете в начале 2018 года.
Ракету Falcon Heavy с электрокаром на борту запустили в начале 2018 года.
Ракету Falcon Heavy с электрокаром на борту запустили в начале 2018 года.
twitter.com

Электрокар Tesla Roadster Илона Маска приблизился к Марсу. Об этом сообщается в твиттере компании SpaceX.

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Ракету Falcon Heavy, которая отправила автомобиль с манекеном Starman в космос, запустили в начале 2018 года. Событие получило большой резонанс в Интернете.

На полет к красной планете машине понадобилось всего 9 месяцев. Уже завтра, 8 ноября, Tesla Roadster окажется на максимальном для себя отдалении от Солнца - 248 млн километров.

Ранее сообщалось, что старенькое авто превратили в мощнейший электрокар.

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Теги: космос, SpaceX, Tesla Roadster, Марс
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