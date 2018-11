Красный Tesla Roadster Илона Маска пролетел мимо Марса

Электрокар Tesla Roadster Илона Маска приблизился к Марсу. Об этом сообщается в твиттере компании SpaceX.

Ракету Falcon Heavy, которая отправила автомобиль с манекеном Starman в космос, запустили в начале 2018 года. Событие получило большой резонанс в Интернете.

На полет к красной планете машине понадобилось всего 9 месяцев. Уже завтра, 8 ноября, Tesla Roadster окажется на максимальном для себя отдалении от Солнца - 248 млн километров.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE