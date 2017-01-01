Сколько нужно автомобилей Jeep, чтобы перевернуть дом

Jeep - машина на которую можно всегда положиться, какие бы задачи перед ней не стояли.

Автомобильная марка Jeep ассоциируется в первую очередь с надежностью. Это машина на которую можно всегда положиться, какие бы задачи перед ней не стояли. Даже если нужно в буквальном смысле перевернуть дом.

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Не так давно по территории США прошелся мощный ураган “Майкл“, который повредил множество домов, многие семьи остались без крова. Домой одной из семей во Флориде перевернуло ураганом на крышу.

На помощь пришли члены клуба владельцев Jeep, который с помощью своих автомобилей поставили дом на место. Всего было задействовано более 12 машин.

Как сообщают местные СМИ, это не разовая акция и не “игра на камеру“ - члены клуба уже в течении нескольких недель успешно помогают местным жителям справляться с последствиями стихии.

Ранее сообщалось, что владелец BMW оригинально пожаловался на свой автомобиль.

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