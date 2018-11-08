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В Украине засняли гражданский Hummer на "крутых" военных номерах

Комментариев: 3
В Днепре засняли роскошный американских автомобиль Hummer, который вызвал ряд вопросов.
На автомобиле "крутые" номера "9999" военного типа.
На автомобиле "крутые" номера "9999" военного типа.
topgir.com.ua

В Днепре засняли роскошный американских автомобиль Hummer, который вызвал ряд вопросов. Об этом сообщает ТопЖыр.

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К сожалению, фото в не очень хорошем качестве, но если присмотреться, можно увидеть, что на автомобиле “крутые“ номера “9999“, причем военного типа.

В Украину поставлялись военные автомобили HMMWV для нужд армии, но на фото запечатлена именно гражданская версия авто. 

Кто владелец автомобиля - неизвестно. Возможно, это высокий чин украинской армии, а возможно, что номера просто поддельные - о подобных случаях уже сообщали в СМИ ранее.

Ранее сообщалось, что легендарное “авто Шварцнеггера“ неожиданно продают в Киеве.

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Теги: Hummer, роскошные авто, интересные автомобили, Днепр
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.11.2018, 15:08
Оценка:  0
гость
Ага и за сгоревшие склады еще 1 400 000 грн компенсации получил, как сильно-морально пострадавший)))
гость  (аноним)  08.11.2018, 14:31
Оценка:  +1
гость
нифига на фото не видно....
nvk1945    08.11.2018, 14:25
Оценка:  +1
nvk1945
Пан Полторак на отходные купил, а что нельзя, зря что-ли склады горят)))
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