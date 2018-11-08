В Украине засняли гражданский Hummer на "крутых" военных номерах
В Днепре засняли роскошный американских автомобиль Hummer, который вызвал ряд вопросов. Об этом сообщает ТопЖыр.
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К сожалению, фото в не очень хорошем качестве, но если присмотреться, можно увидеть, что на автомобиле “крутые“ номера “9999“, причем военного типа.
В Украину поставлялись военные автомобили HMMWV для нужд армии, но на фото запечатлена именно гражданская версия авто.
Кто владелец автомобиля - неизвестно. Возможно, это высокий чин украинской армии, а возможно, что номера просто поддельные - о подобных случаях уже сообщали в СМИ ранее.
Ранее сообщалось, что легендарное “авто Шварцнеггера“ неожиданно продают в Киеве.
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