Митинг "евробляхеров": Владельцы автомобилей заночевали под стенами ВР

Некоторые автомобилисты остались дожидаться рассвета в своих машинах.

В преддверии рассмотрения Верховной Радой законопроектов о растаможке “евроблях“ во втором чтении, владельцы нерастаможенных автомобилей заночевали возле стен парламента. Об этом сообщает Информатор.

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Как сообщалось ранее, автомобилисты прибыли к Верховной Раде в среду, 7 ноября, за день до голосования. Митинг планировался двухдневным и с утра четверга, 8 ноября акция продолжилась.

Тем не менее, некоторые автомобилисты не покинули правительственный квартал на ночь и остались дожидаться рассвета в своих машинах.

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Проезд по улице Грушевского, в течении ночи был все же открыт. По словам стражей порядка, которые патрулировали близлежащую территорию, никаких инцидентов в темное время суток не произошло.

Ранее сообщалось, что на растаможку по сниженным ценам будет дано 2 месяца - Южанина.

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