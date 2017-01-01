Полиции разрешили проверять "законность" евроблях: Подробности новых законов

Штрафы вступят в силу через 6 месяцев, после принятия правок в Налоговый кодекс.

Штраф будет расти в зависимости от того, насколько сильно просрочены сроки patrol.police.gov.ua

Верховная Рада приняла законопроекты №8488, которые усиливают ответственность за нарушение правил пользования автомобилями с заграничной регистрацией. За законопроект проголосовали 245 нардепов.

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Штрафы вступят в силу через 6 месяцев, после принятия правок в Налоговый кодекс.

Главное изменение касается юридического парадокса, который позволял владельцем “евроблях“ один раз заплатить штраф в 8500 гривен за нарушение сроков пребывания авто на территории Украины и продолжать пользоваться авто, так как по законам нельзя дважды штрафовать нарушителей по одному и тому же нарушению.

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По новым правилам, цена штрафа возрастает в зависимости от того, насколько сильно просрочены сроки пребывания. Так, нарушение на 10-20 дней приведет к штрафу в 8500 гривен, 20-30 дней - штраф в 85 тысяч, больше 30 дней - 170 тысяч гривен, или конфискация авто.

Также были созданы условия для проверки “евроблях“ сотрудниками полиции. Если ранее у правоохранительных органов не было условий и полномочий для проверок, то сейчас будет создана единая база “евроблях“ для полиции , пограничников и таможенников.

Ранее сообщалось, что в Украину может хлынуть поток старых немецких автомобилей.

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