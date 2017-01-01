Какие электромобили покупают украинцы: ТОП-10 самых популярных моделей

Точное количество автомобилей на электричестве, которые зарегистрировали украинцы в октябре.

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Как сообщалось ранее, в Украине медленно, но уверенно растет количество автомобилистов, которые пересели на электрокары.

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Теперь появилась точное количество автомобилей на электричестве, которые зарегистрировали украинцы в октябре. Об этом сообщает Укравтопром.

В основном украинцы покупают б/у электрокары из Европы (88% авто).

Рейтинг электрокаров в Украине за октябрь

1. Nissan Leaf (403 авто)

2. BMW i3 (38 авто)

3. Tesla Model S (27 авто)

4. Renault Zoe (24 авто)

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5. Fiat 500е (23 авто)

6. VW е-Golf (19 авто)

7. KIA Soul EV (18 авто)

8. Hyundai Ioniq Electric (15 авто)

9. Mercedes-Benz B-Class Electric Drive (14 авто)

10. Smart Fortwo ED (13 авто)

Ранее сообщались итоги Парижского автосалона: какие автотренды будут в 2019 году.