ТОП-5 самых желанных автомобилей для коллекционеров
Какие авто считаются “Святым Граалем“ для коллекционеров рассказал Goliath.
1. Rolls-Royce 15 hp
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Эта машина 1904 года стала одним из первых Rolls-Royce в истории. Цена авто - 35 млн долларов, что объясняется очень легко - остался только один такой автомобиль во всем мире.
2. Leyat Helicа D21
Еще один раритет, выпущенный в 1921 году. Leyat Helicа D21 - один из первых летающих автомобилей. Сколько таких авто сохранилось - неизвестно, но явно немного, учитывая, что всего их было собрано 30 штук.
3. Ferrari 250 GT California Spyder SWB
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Авто 1959 тоже на дороге встретить нелегко - всего собрали только 46 авто, одну из которых продали недавно за 17,5 млн долларов. Авто отличается запоминающимся и очень изящным дизайном.
4. Oldsmobile F-88
Машину было своего рода “маяком“ для автодизайнеров в течении 10 лет после выпуска в 1954 году. Всего существует только четыре F-88, один из которых продали не так давно за 3 млн долларов.
5. Porsche 916
Знаменитое немецкое авто собирали в 1972 году в ограниченном количестве - только 11 штук. Все сейчас в руках коллекционеров.
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