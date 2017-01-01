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ТОП-5 самых желанных автомобилей для коллекционеров

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Редчайшие автомобили, которые повлияли на автомобилестроение.

Какие авто считаются “Святым Граалем“ для коллекционеров рассказал Goliath.

1. Rolls-Royce 15 hp

Rolls-Royce 15 hp
Rolls-Royce 15 hp
Сеть

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Эта машина 1904 года стала одним из первых Rolls-Royce в истории. Цена авто - 35 млн долларов, что объясняется очень легко - остался только один такой автомобиль во всем мире.

2. Leyat Helicа D21

Leyat Helicа D21
Leyat Helicа D21
Helica.info

Еще один раритет, выпущенный в 1921 году. Leyat Helicа D21 - один из первых летающих автомобилей. Сколько таких авто сохранилось - неизвестно, но явно немного, учитывая, что всего их было собрано 30 штук.

3. Ferrari 250 GT California Spyder SWB

Ferrari 250 GT California Spyder SWB
Ferrari 250 GT California Spyder SWB
Hagerty.com

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Авто 1959 тоже на дороге встретить нелегко - всего собрали только 46 авто, одну из которых продали недавно за 17,5 млн долларов. Авто отличается запоминающимся и очень изящным дизайном. 

4. Oldsmobile F-88

Oldsmobile F-88
Oldsmobile F-88
conceptcarz.com

Машину было своего рода “маяком“ для автодизайнеров в течении 10 лет после выпуска в 1954 году. Всего существует только четыре F-88, один из которых продали не так давно за 3 млн долларов.

5. Porsche 916

Porsche 916
Porsche 916
Сеть

Знаменитое немецкое авто собирали в 1972 году в ограниченном количестве - только 11 штук. Все сейчас в руках коллекционеров.

Ранее сообщалось, какие марки автомобилей ищут в Google в разных странах.

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Теги: интересные авто, раритеты, дорого
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