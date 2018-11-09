Эксперимент в Киеве: Сколько времени можно выиграть, превышая скорость

Для проведения эксперимента выбрали самую длинную улицу в городе - проспект Победы.

Участники проекта “Зупини Лося“ решили продемонстрировать, что превышение скорости в условиях города не имеет смысла. Для этого устроили тестовые заезды. Соответствующее видео выложено на youtube.

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Для проведения эксперимента выбрали самую длинную улицу в городе - проспект Победы. Один участник ехал с разрешенной на этой дороге скорости в 80 км в час (эпизод снимали, очевидно, когда разрешение ездить с такой скорости на проспекте было еще в силе). Второй участник - ехал с максимальной скоростью - разгоняясь в некоторые моменты до 140 км в час.

Как показали результаты заезда, постоянно притормаживающий из-за других авто нарушитель ехал в среднем со скоростью в 83 км в час, его законопослушный оппонент - 83 км в час.

Нарушитель добрался до конца улицы за 6,5 минут, законопослушный - за 8,24. Вывод, который можно сделать из всего этого - стоят ли 2 минуты чьей-то жизни?

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