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Эксперимент в Киеве: Сколько времени можно выиграть, превышая скорость

Комментариев: 1
Для проведения эксперимента выбрали самую длинную улицу в городе - проспект Победы.
Выигрыш во времени оказался несущественным
Выигрыш во времени оказался несущественным
depositphotos.com

Участники проекта “Зупини Лося“ решили продемонстрировать, что превышение скорости в условиях города не имеет смысла. Для этого устроили тестовые заезды. Соответствующее видео выложено на youtube.

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Для проведения эксперимента выбрали самую длинную улицу в городе - проспект Победы. Один участник ехал с разрешенной на этой дороге скорости в 80 км в час (эпизод снимали, очевидно, когда разрешение ездить с такой скорости на проспекте было еще в силе). Второй участник - ехал с максимальной скоростью - разгоняясь в некоторые моменты до 140 км в час.

Как показали результаты заезда, постоянно притормаживающий из-за других авто нарушитель ехал в среднем со скоростью в 83 км в час, его законопослушный оппонент - 83 км в час.

Нарушитель добрался до конца улицы за 6,5 минут, законопослушный - за 8,24. Вывод, который можно сделать из всего этого - стоят ли 2 минуты чьей-то жизни?

Ранее сообщалось, что британцы превратили “Жигули“ в очень стильный лимузин.

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Теги: эксперимент, исследование, Зупини Лося.
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.11.2018, 18:01
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гость
а теперь взять и у нарушителя забрать права на пол года как гласит закон)..как это делают в той же РФ за подобные видео и не важно с какой целью их снимали.. нарушение есть нарушение))
п.с заезд надо было делать по Лобановского и с учетом выезда в крайнюю правую полосу..там выйграша утром до 40 мин)
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