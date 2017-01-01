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Что происходит внутри песчаной бури: Водитель заснял невероятное видео

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В начале видео кажется, что водитель в относительной безопасности, но уже совсем скоро обстановка меняется кардинально.
Водитель не пострадал, машина получила некоторые повреждения
Водитель не пострадал, машина получила некоторые повреждения
Скриншот видео

В Сети появилось впечатляющее видео проезда водителя сквозь песчаную бурю.

Видео было снято в Австралии 6 ноября. В начале видео кажется, что водитель в относительной безопасности, но уже совсем скоро обстановка меняется кардинально.

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Сообщается, что местные жители очень обрадовались, увидев облака - в районе засуха, дождей не было последние два года. Но облака оказались не дождевыми - вместо долгожданной влаги по району пронеслась мощнейшая песчаная буря.

Автор видео не пострадал, в отличии от пикапа Toyota, который получил повреждения. Не смотря на это, авто с достоинством выдержало испытание стихией.

Ранее сообщалось, сколько времени можно выиграть, превышая скорость.

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Теги: буря, зрелищное видео, внутри бури
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