В Эстонии начали оригинально бороться с "лихачами" на дорогах

Как показала статистика, эстонцы далеко не такие “медлительные“, как о них принято думать.

Как показала статистика, эстонцы далеко не такие “медлительные“, как о них принято думать - именно эстонские воители оказались самыми злостными нарушителями скоростного режима в Европе. Об этом сообщают ДжеДАИ.

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В связи с тем, что денежные штрафы, даже достаточно крупные, на эстонских водителей не производят впечатления, местная полиция вынуждена придумывать более утонченные методы.

Теперь, кроме денежного взыскания нарушители скоростного режима получают карту донора и весь пакет документов, для ее оформления.

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Как заявляют сами водители, предложение получить карту донора производит большее впечатление, чем привычные штрафы:

“Я была готова к штрафу, это правильно. но совсем не рассчитывала на такую карточку. Мне теперь даже страшно“, прокомментировала одна из эстонских нарушительниц.

Ранее сообщалось, как могут штрафовать пешеходов-нарушителей в Украине.