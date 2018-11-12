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Бензин дешевеет: Сколько стоит топливо утром во вторник 27 ноября

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Статистика цен на топливо во вторник, 27 ноября.
Цены на бензин во вторник, 27 ноября, снизились на 25 копеек
Цены на бензин во вторник, 27 ноября, снизились на 25 копеек
depositphotos.com

Во вторник, 27 ноября, незначительно подешевел бензин и подорожал автогаз. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве опустилась на 25 копеек до 31,24 грн за литр. Минимальная цена - 28,99 грн, максимальная - 33,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля за сутки не поменялась - 30,99 грн. Минимальная цена - 28,99 грн, максимальная - 32,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ поднялась на 40 копеек и составила - 14,47 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,69 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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гость  (аноним)  12.11.2018, 15:02
Оценка:  +1
гость
ЧТО ЗА ПИЗД....Ж??????
где автогаз по 12,24????????????
или где средняя цена 14,67???????????????????

вот 17,09 - правда, видел.....
это спец заправки при верховной раде???????
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