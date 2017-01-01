Бензин дешевле, дизель дороже: Сколько стоит топливо утром в четверг 20 декабря

Статистика цен на топливо в четверг, 20 декабря.

Цены на бензин в четверг, 20 декабря, снизились на 60 копеек depositphotos.com

В четверг, 20 декабря, бензин подешевел, а дизель наоборот - подорожал. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве снизилась на 60 копеек до 29,39 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля поднялась на 50 копеек до 30,14 грн. Минимальная цена - 27,29 грн, максимальная - 32,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ не изменилась и составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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