Бензин дешевле еще на 25 копеек: Сколько стоит топливо утром в среду 19 декабря

Статистика цен на топливо в среду, 19 декабря.

Цены на бензин в среду, 19 декабря, продолжают снижаться последнюю неделю depositphotos.com

В среду, 19 декабря, цены на бензин в очередной раз снизились. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве снизилась на 25 копеек до 29,99 грн за литр. Минимальная цена - 27,49 грн, максимальная - 31,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля не поменялась - 29,64 грн. Минимальная цена - 27,29 грн, максимальная - 31,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ также не изменилась и составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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