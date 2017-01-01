Бензин дешевле еще на 65 копеек: Сколько стоит топливо утром в пятницу 4 января
В пятницу, 4 января, снова снизились цены на все виды топлива. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
Читай также: Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять
Средняя цена А-95 за сутки опустилась на 65 копеек - 28,14 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля опустилась на 5 копеек - 28,49 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 30,49 грн.
Автогаз
Читай также: Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива
По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ опустилась на 12 копеек и составила - 12,97 грн. Минимальная - 12,25 грн, максимальная - 13,69 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.