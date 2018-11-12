Бензин и дизель дешевеют: Сколько стоит топливо утром в пятницу 19 ноября
Цены на бензин и дизель в понедельник, 19 ноября, продолжают снижаться. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 в Киеве сегодня - 31,74 грн за литр. Минимальная цена - 29,49 грн, максимальная - 33,99 грн.
Дизель
Литр дизеля стоит в среднем стоит тоже 31,74 грн. Минимальная цена - 29,99 грн, максимальная - 33,49 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ не поменялась и составила - 14,67. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 17,09 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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где автогаз по 12,24????????????
или где средняя цена 14,67???????????????????
вот 17,09 - правда, видел.....
это спец заправки при верховной раде???????