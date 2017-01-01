Бензин и дизель продолжают дешеветь: Сколько стоит топливо утром в четверг 27 декабря

Статистика цен на топливо в четверг, 27 декабря.

Цены на бензин в четверг, 27 декабря, подешевели в среднем на 48 копеек depositphotos.com

В четверг, 27 декабря, стоимость бензина и дизеля продолжила снижаться. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве снизилась на 48 копеек до 28,89 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 30,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 16 копеек - 29,14 грн. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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