Бензин и газ дешевеют: Сколько стоит топливо утром в четверг 29 ноября

Статистика цен на топливо в четверг, 29 ноября.

Цены на бензин в четверг, 29 ноября, опустились на 25 копеек depositphotos.com

В четверг, 29 ноября, цены на бензин и газ уменьшились, стоимость дизеля осталась на предыдущем уровне. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве опустилась на 25 копеек до 30,99 грн за литр. Минимальная цена - 28,49 грн, максимальная - 33,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля за сутки не поменялась - 30,99 грн. Минимальная цена - 28,99 грн, максимальная - 32,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ снизилась на 5 копеек и составила - 14,42 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,59 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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