Цены на бензин снизились: Сколько стоит топливо утром в пятницу 7 декабря
В пятницу, 7 декабря, незначительно снизились цены на бензин. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 в Киеве снизилась на 25 копеек до 30,74 грн за литр. Минимальная цена - 28,49 грн, максимальная - 32,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля не поменялась и обойдется в среднем в 30,74 грн. Минимальная цена - 28,49 грн, максимальная - 32,99 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ тоже не поменялась и составила - 14,37 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,50 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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где автогаз по 12,24????????????
или где средняя цена 14,67???????????????????
вот 17,09 - правда, видел.....
это спец заправки при верховной раде???????