Цены продолжают опускаться: Сколько стоит топливо утром во вторник 11 декабря

Статистика цен на топливо во вторник, 11 декабря.

Цены на бензин во вторник, 11 декабря, снизились на 5 копеек depositphotos.com

Во вторник, 11 декабря, незначительно снизились цены на бензин и дизель. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

Читай также: Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять

Средняя цена А-95 в Киеве за сутки снизилась на 5 копеек до 30,24 грн за литр. Минимальная цена - 27,99 грн, максимальная - 32,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 15 копеек до 30,14 грн. Минимальная цена - 27,79 грн, максимальная - 32,49 грн.

Автогаз

Читай также: Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива

По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ не поменялась и составила - 14,37 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,50 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.