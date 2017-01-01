Дешевеет дизель и газ: Сколько стоит топливо утром в четверг 21 февраля
В четверг, 21 февраля, дизель подешевел на 12 копеек, а автогаз на 5 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
Читай также: Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять
Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля снизилась на 12 копеек - 27,87 грн. Минимальная цена - 25,25 грн, максимальная - 30,49 грн.
Автогаз
Читай также: Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива
По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа снизилась еще на 5 копеек и составила - 10,27 грн. Минимальная - 9,65 грн, максимальная - 10,89 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.