Дешевеет дизель и газ: Сколько стоит топливо утром в среду 6 февраля

Статистика цен на топливо в среду, 6 февраля.

Цены на бензин в среду, 6 февраля, не поменялись depositphotos.com

В среду, 6 февраля, стоимость дизеля и газа снизилась на 7 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 7 копеек - 27,77 грн. Минимальная цена - 25,55 грн, максимальная - 29,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа снизилась тоже на 7 копеек и составила - 10,95 грн. Минимальная - 10,20 грн, максимальная - 11,69 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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