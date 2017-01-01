Дизель дешевле на 25 копеек: Сколько стоит топливо утром во среду 16 января
В среду, 16 января, дизель подешевел на 25 копеек. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 не поменялась - 28,14 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля опустилась на 25 копеек до 28,24 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 29,99 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ подешевела на 5 копеек и составила - 12,63 грн. Минимальная - 11,75 грн, максимальная - 13,50 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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