Дизель дешевле на 84 копейки: Сколько стоит топливо утром в пятницу 21 декабря
В пятницу, 21 декабря, дизель существенно подешевел. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 в Киеве снизилась на 2 копейки до 29,37 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,95 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля в среднем опустилась на 84 копейки до 29,30 грн. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,80 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ не изменилась и составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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