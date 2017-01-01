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Дизель дешевле на 84 копейки: Сколько стоит топливо утром в пятницу 21 декабря

Статистика цен на топливо в пятницу, 21 декабря.
Цены на бензин в пятницу, 21 декабря, снизились на 2 копейки
Цены на бензин в пятницу, 21 декабря, снизились на 2 копейки
depositphotos.com

В пятницу, 21 декабря, дизель существенно подешевел. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве снизилась на 2 копейки до 29,37 грн за литр. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,95 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля в среднем опустилась на 84 копейки до 29,30 грн. Минимальная цена - 26,79 грн, максимальная - 31,80 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ не изменилась и составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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