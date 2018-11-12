Дизель дороже, газ дешевле: Сколько стоит топливо утром в четверг 22 ноября

Статистика цен на топливо в четверг, 22 ноября.

Цены на бензин в четверг, 22 ноября, остались на прежнем уровне depositphotos.com

В четверг, 22 ноября, выросла цена дизеля и несущественно подешевел автогаз. Стоимость бензина осталась без изменений. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве сегодня - 31,49 грн за литр. Минимальная цена - 28,99 грн, максимальная - 33,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля в среднем выросла до 31,49 грн. Минимальная цена - 24,49 грн, максимальная - 33,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ опустилась на 10 копеек и составила - 14,57. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,89 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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