Дизель дороже, газ дешевле: Сколько стоит топливо утром в четверг 22 ноября
В четверг, 22 ноября, выросла цена дизеля и несущественно подешевел автогаз. Стоимость бензина осталась без изменений. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 в Киеве сегодня - 31,49 грн за литр. Минимальная цена - 28,99 грн, максимальная - 33,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля в среднем выросла до 31,49 грн. Минимальная цена - 24,49 грн, максимальная - 33,49 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ опустилась на 10 копеек и составила - 14,57. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,89 грн.
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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где автогаз по 12,24????????????
или где средняя цена 14,67???????????????????
вот 17,09 - правда, видел.....
это спец заправки при верховной раде???????