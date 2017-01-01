Дизель и газ заметно упали в цене: Сколько стоит топливо утром в пятницу 14 декабря

Статистика цен на топливо в пятницу, 14 декабря.

Цены на бензин в пятницу, 14 декабря, снизились на 10 копеек depositphotos.com

В пятницу, 14 декабря, снизились цены на все виды топлива, причем на дизель и газ - достаточно существенно (на 50 и 56 копеек соответственно). Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве опустилась на 10 копеек до 30,14 грн за литр. Минимальная цена - 27,99 грн, максимальная - 32,29 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля опустилась на 50 копеек и составила 30,14 грн. Минимальная цена - 27,79 грн, максимальная - 32,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ подешевела на 56 копеек и составила - 13,81 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 15,38 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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