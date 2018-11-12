Газ и дизель продолжают дешеветь: Сколько стоит топливо утром в пятницу 23 ноября

Статистика цен на топливо в пятницу, 23 ноября.

Цены на бензин в пятницу, 23 ноября, остались на прежнем уровне depositphotos.com

В пятницу, 23 ноября, незначительно подешевел дизель и автогаз. Стоимость бензина осталась без изменений. Об сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 в Киеве сегодня не изменилась - 31,49 грн за литр. Минимальная цена - 28,99 грн, максимальная - 33,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля опустилась на 25 копеек до 31,24 грн. Минимальная цена - 29,49 грн, максимальная - 32,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ второй день подряд стала ниже на 10 копеек и составила - 14,17 грн. Минимальная - 12,24 грн, максимальная - 16,89 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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