Газ продолжает дешеветь: Сколько стоит топливо утром в среду 23 января

Статистика цен на топливо в среду, 23 января.

Цены на бензин в среду, 23 января, не поменялись depositphotos.com

В среду, 23 января, стоимость газа продолжает снижаться. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 не поменялась - 28,14 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля также прежняя - 28,24 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 29,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ подешевела еще на 15 копеек и составила - 11,82 грн. Минимальная - 11,05 грн, максимальная - 12,29 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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