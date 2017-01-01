Газ продолжает дешеветь: Сколько стоит топливо утром во вторник 22 января

Статистика цен на топливо во вторник, 22 января.

Цены на бензин во вторник, 22 января, не поменялись depositphotos.com

Во вторник, 22 января, стоимость газа продолжает снижаться. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 не поменялась - 28,14 грн за литр. Минимальная цена - 26,29 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля также прежняя - 28,24 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 29,99 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ средняя цена на газ подешевела еще на 25 копеек и составила - 11,97 грн. Минимальная - 11,55 грн, максимальная - 12:89 грн.

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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