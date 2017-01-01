Газ продолжил дорожать: Сколько стоит топливо утром во вторник 26 февраля

Статистика цен на топливо во вторник, 26 февраля.

Цены на бензин во вторник, 26 февраля, не поменялись depositphotos.com

Во вторник, 26 февраля, продолжил дорожать газ. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля тоже не поменялась - 27,87 грн. Минимальная цена - 25,25 грн, максимальная - 30,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа подорожала на 10 копеек и составила - 10,37 грн. Минимальная - 9,75 грн, максимальная - 10,99 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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