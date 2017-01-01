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Газ снова дорожает: Сколько стоит топливо утром в пятницу 1 марта

Статистика цен на топливо в пятницу, 1 марта.
Цены на бензин в пятницу, 1 марта, не поменялись
Цены на бензин в пятницу, 1 марта, не поменялись
depositphotos.com

В пятницу, 1 марта, подорожал автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля тоже не поменялась - 27,87 грн. Минимальная цена - 25,25 грн, максимальная - 30,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа подорожала на 5 копеек - 10,47 грн. Минимальная - 9,85 грн, максимальная - 11,09 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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Теги: топливо, цены на топливо, цены на топливо в Киеве, цены на бензин
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