Газ снова дорожает: Сколько стоит топливо утром в среду 6 марта
В среду, 6 марта, продолжил дорожать газ. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля тоже не поменялась - 27,87 грн. Минимальная цена - 25,25 грн, максимальная - 30,49 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа выросла на 10 копеек и составила 10,57 грн. Минимальная - 10,05 грн, максимальная - 11,09 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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