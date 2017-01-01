Газ снова дорожает: Сколько стоит топливо утром в среду 6 марта

Статистика цен на топливо в среду, 6 марта.

Цены на бензин в среду, 6 марта, не поменялись depositphotos.com

В среду, 6 марта, продолжил дорожать газ. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля тоже не поменялась - 27,87 грн. Минимальная цена - 25,25 грн, максимальная - 30,49 грн.

Автогаз

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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа выросла на 10 копеек и составила 10,57 грн. Минимальная - 10,05 грн, максимальная - 11,09 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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