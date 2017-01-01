Подешевел автогаз: Сколько стоит топливо утром в четверг 7 февраля
В четверг, 7 февраля, продолжил дешеветь автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
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Средняя цена А-95 осталась прежней - 27,89 грн за литр. Минимальная цена - 25,79 грн, максимальная - 29,99 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля также не поменялась - 27,77 грн. Минимальная цена - 25,55 грн, максимальная - 29,99 грн.
Автогаз
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По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа снизилась еще на 10 копеек и составила - 10,85 грн. Минимальная - 10,20 грн, максимальная - 11,49 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
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