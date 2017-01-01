Подешевел автогаз: Сколько стоит топливо утром в пятницу 9 августа

Статистика цен на топливо в пятницу, 9 августа.

Цены на бензин в пятницу, 9 августа, не поменялись depositphotos.com

В пятницу, 9 августа, подешевел автогаз. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

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Средняя цена А-95 - 29,09 грн за литр. Минимальная цена - 26,69 грн, максимальная - 31,49 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля - 27,24 грн. Минимальная цена - 24,49 грн, максимальная - 39,99 грн.

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Газ

По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа снизилась на 15 копеек - 11,02 грн. Минимальная - 9,95 грн, максимальная - 12,09 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

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