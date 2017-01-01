Подешевел автогаз: Сколько стоит топливо утром в понедельник 20 мая

Статистика цен на топливо в понедельник, 20 мая.

Цены на бензин в понедельник, 20 мая, уменьшились depositphotos.com

В понедельник, 20 мая, подешевел газ. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.

Бензин

Читай также: Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять

Средняя цена А-95 снизилась до 29,49 грн за литр. Минимальная цена - 26,99 грн, максимальная - 31,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля не поменялась - 28,74 грн. Минимальная цена - 26,49 грн, максимальная - 30,99 грн.

Автогаз

Читай также: Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива

По данным “ВсеАЗС“ стоимость газа уменьшилась на 8 копеек до 13,44 грн. Минимальная - 12,79 грн, максимальная - 14,09 грн

Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.

Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.