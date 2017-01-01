Подешевел газ: Сколько стоит топливо утром в среду 10 июля
В среду, 10 июля, стоимость топлива заметно снизилась. Об этом сообщает ресурс “ВсеАЗС“.
Бензин
Читай также: Ученые создали мотор, который буквально не нужно заправлять
Средняя цена А-95 - 29,19 грн за литр. Минимальная цена - 26,89 грн, максимальная - 31,49 грн.
Дизель
Стоимость литра дизеля - 27,74 грн. Минимальная цена - 24,99 грн, максимальная - 30,49 грн.
Читай также: Mercedes на дровах: Находчивый пенсионер решил проблему дорогого топлива
Газ
По данным “ВсеАЗС“, стоимость газа опустилась на 5 копеек - 12,77 грн. Минимальная - 12,05 грн, максимальная - 13,49 грн
Ранее сообщалось, что резко выросли цены на газ для авто - стало известно почему.
Хочешь быть в курсе последних автомобильных новостей? Подпишись на страницу АВТО Bigmir)net в Facebook.